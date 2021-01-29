Відомий актор "Дизель Студіо" Євген Сморигін 28 січня відзначив 42-річчя

Артист "Дизель Шоу" отримав масу компліментів своєму таланту на честь свята, передає Politeka.net.

На сторінці програми в Instagram з'явилося відео в якому показали, кого артист виконав на сцені. Так, Євген втілив образи бабусь, ворожок, голлівудського актора і так далі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Крім того, що актор виконує ролі в гумористичному шоу, і серіалі, також він веде аккаунт в "Tik ToK".

"Женя @smorigin_evgeni, з днем народження!🥳 🥳 🥳 Як же ми раді, що ти є у нас!

Твоє почуття гумору, харизма, неземні акторський і музичний таланти змушують всіх бути від тебе без розуму

Ми зібрали найяскравіші образи в цьому відео, адже ніхто не розповість про тебе краще, ніж вони ☺ Будь завжди здоровий, закоханий в життя, щасливий, твори і радуй глядачів ще 200, а краще 240 років!! Любимо тебе💖 Твоя # дизельсім'я", - написали автори поста.

За сім годин пост зібрав понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"🎂 🎂❤️❤️с з Днем Народження Вас 🥰", " З днем народження Женю 🍰 🎁 🥳 🥧 🎆 🎈 🎇 ти кращий, успіху, радості, любові і взаєморозуміння🥳 🥳 🥳 🎂 🎊 🎊", " а як ми раді!!! З днем народження, Женя!!! Многая літа!!!", "З днем народження! Здоров'я і благополуччя", " вітаю! Бажаю успіху і везіння!🎉 🎉 🎉 ", "Класна і талановита людина 👍 👏 👏 зі святом, Женя,🎉 🍾 🎁 🎂", " З Днем Народження Женя. Найталановитіший, чарівний і привабливий чоловік", - написали користувачі мережі.

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