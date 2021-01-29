Известный актер "Дизель Студио" Евгений Сморигин 28 января отметил 42-летие

Артист "Дизель Шоу" получил массу комплиментов своему таланту в честь праздника, передает Politeka.net.

На странице программы в Инстаграм появилось, видео в котором показали, кого артист исполнил на сцене. Так, Евгений воплотил образы бабушек, гадалок, голливудского актера и так далее. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Кроме того, что актер исполняет роли в юмористическом шоу, и сериале, также он ведет аккаунт в "Tik ToK".

"Женя @smorigin_evgeni , с днем рождения!🥳🥳🥳 Как же мы рады, что ты есть у нас!

Твоё чувство юмора, харизма, неземные актерский и музыкальный таланты заставляют всех быть от тебя без ума🤩

Мы собрали самые яркие образы в этом видео, ведь никто не расскажет о тебе лучше, чем они 😅 Будь всегда здоров, влюблен в жизнь, счастлив, твори и радуй зрителей ещё 200, а лучше 240 лет!! Любим тебя💖 Твоя #дизельсемья", - написали авторы поста.

За семь часов пост собрал более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"🎂🎂❤️❤️👏🤗с днём рождения вас 🥰", " С днём рождения Женя 🍰🎁🥳🥧🎆🎈🎇 ты лучший, успеха, радости, любви и взаимопонимания 🥳🥳🥳🎂🎊🎊", "А как мы рады!!! С днём рождения, Женя!!! Многая лета!!!", "С днём рождения! Здоровья и благополучия", "Поздравляю! Желаю успеха и везения!🎉🎉🎉", "Классный и талантливый человек 👍👏👏 С праздником, Женя, 🎉🍾🎁🎂", "С днём рождения Женя. Самый талантливый, обаятельный и привлекательный мужчина", - написали пользователи сети.

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