Егор Крутоголов из Дизель Шоу рассмешил пародией на хайпового исполнителя Моргенштерна

Как передает Politeka.net, на странице в Инстаграм Дизель Шоу разместили небольшую пародию на хайпового исполнителя Моргенштерна, в исполнении главного комика шоу Егора Крутоголова.

У Егора спросили, знает ли он кто такой Моргнештерн, и когда тот ответил, что тот постоянно надоедает Егору в TikTok, попросили напеть одну из песен певца.

"Ничего себе, конечно, он мне надоедает в тиктоке постоянно", - заявил Егор.

А песню тут же исполнил, при чем с удивительной точностью. Крутоголов спел отрывок песни "Мечтал - теперь мое".

Пока Егор был в роли известного певца, один из участников Дизель Шоу Женя, проходя мимо прислушался и покрутил у виска, намекая, что у Егора видать "совсем крыша поехала".

В паблике написали: "Ждали короля хайпа Моргенштерна, а приехал наш Егор Крутоголов из Дизель Шоу, так ещё и с пейсами😁. Кстати, мы поинтересовались, знает ли он такого исполнителя? Если вы еще не слышали Моргенштерна, то Егор вам напоет😁", - сообщили в подписи к ролику.

Поклонникам понравился "Моргенштерн" в исполнении Крутоголова, в колонке комментариев появились смешные смайлики и эмодзи, а также подтверждения, что пародия получилась отменной:

"Самое супер шоу. Егорь Крутоголов -крутой актёр", "😂😂😂 точняк😂у🤩", "А сзади такой Женя", "😂😂😂😂", "Смотрю вас каждый день когда сажусь кушать😁😁😁, и родители заразились от меня)))) всё-таки какое заразное вообще дизель шоу 😂", - написали поклонники.

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