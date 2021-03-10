Телеведущий Григорий Решетник показал милое утреннее фото с маленьким сыном

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проект "Холостяк" и вел "Холостячку" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звездный телеведущий показал в своем микроблоге очаровательное фото, на котором позирует вместе с маленьким сынишкой на руках.

На новом снимке заботливый папочка стоит у окна и держит на руках маленького сынишку – младшего из трех сыновей. И если Григорий с блаженной улыбкой смотрит на малыша, то малыш внимательно наблюдает за объективом, причем с очень серьезным лицом. В подписи к фотографии телеведущий написал: "Утро у меня начинается не с кофе, а из объятий сыновей".

Поклонники Решетника растрогались от такого милого фото многодетного отца, их с сыном засыпают комплиментами в комментариях к фотографии. "Класс", "Какие красивые глазки. Самое больше счастье", "Сладун", "Солнышко. Мальчик-ангелочек. Очень красивый", "Это круто", "Как это мило и приятно. И у меня утро начинается именно так. Ради этих моментов хочется жить и встречать утра", "Какой хорошенький", "Благодать", "Похож на папу", "Хорошенький", "Какая харизма, какой взгляд. А какие глубокие глаза. От мужчинка", "Красавчик", "Чудесное утро", "Какие хорошенькие, здоровья и радости вам", - пишут в комментария к фото.

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