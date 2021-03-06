Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник рассмешил новым видео

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артиста в соцсети.

Так, в аккаунте Решетника появилось видео забавной сценки с Dizel Night. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

" - Гриша, ты меня любишь? - Люблю" - Скажи, кто выиграл "Холостячку"?" - так звучал забавный диаолог.

В комментариях фолловеры посмеялись со сценки и рассказали, что ждут с нетерпением полный выпуск.

"Сильно", "Сто раз пересмотрела", "Первая", - пишут в комментариях.

Как известно, сейчас продюсеры популярного проекта после успеха прошлого сезона с Ксенией Мишиной занимаются поисками героини для новых эпизодов. Среди поклонников проекта давно ходят слухи о том, что новой "холостячкой" может стать известная ведущая Леся Никитюк, у которой в данный момент нет избранника. Впрочем, Решетник отметил, что Леся якобы слишком скромна для того, чтобы самостоятельно предлагать свою кандидатуру.

"У нас проект о том, как один человек пытается построить отношения с другим, на какие они идут уступки, что они ожидают друг от друга. У кого-то сложилось, у кого-то не сложилось. Все, как в жизни", - рассказал Решетник о "Холостячке".

Напомним, "холостячка" Никитюк в соблазнительном "леопарде" сделала предложение незнакомцу:"я твой последний шанс".

Как сообщала Politeka, Решетник не сдержался и выдал все, что думает о "холостячке" Никитюк: "Зная Лесин характер...".

Также Politeka писала, что Никитюк вывели из себя вопросами о "Холостячке", телеведущая раскрыла карты: "ребята, я...".