Известный украинский ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник показал всю свою семью

С 2010 года телеведущий состоит в браке с красоткой-Кристиной, сообщает Politeka.net. Счастливые супруги воспитывают троих детей.

Третий ребенок родился совсем недавно - в 2020 году. Так, кроме младшего Александра, супруги счастливые родители семилетнего Ивана и трехлетнего Дмитрия.

В одном из последних постов Григорий показал, как выглядят его сыновья и жена.

Кристина в красной кофте прижала самого младшего к груди, она улыбалась и выглядела счастливо, как и отец, который позировал в костюме. А Иван и Дмитрий надели зеленые свитера и черные джинсы.

"Желаем вам классного дня и выходных 🎉", - написал Решетник.

За час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Все такие красивые!))", "Красивые👍👍👍❤️❤️❤️", "И вам того же 🔥🔥🔥👏👏😍", "Ой,такие Няшки, няшки ☺️🌼🌼🌼семья, которая вдохновляет на успех❤️❤️❤️", "Счастье безграничного Вам !!! ❤️", "❤️🙌🔥👏😍А у нашего Димули тоже такой свитерочек 😜🤗", "Очень красивые, приятно на вас смотреть, такие все положительные! ❤️❤️❤️❤️❤️", "Решетник все в сборе. Очень красивые ❤️❤️❤️", "Такая классная семья, хорошего дня ❤️❤️❤️❤️❤️, очень красивая улыбка у среднего супер 🔥", "Замечательная Семья !!! 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Григорий Решетник принял участие в записи забавной сценки с Dizel Night.

" - Гриша, ты меня любишь? - Люблю" - Скажи, кто выиграл "Холостячку"?" - так звучал забавный диалог.

Напомним, заросший ведущий "Холостячки" Решетник похвастался женой-красоткой и младшим сыном: "Я, малыш и королева".

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостячки" Решетник показал красавицу-жену и новорожденного сына: "И снова мальчик...".

Также Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина под руку с высоким красавцем подлила масла в огонь: "Разочарование года".