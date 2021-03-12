Красотка в загадочном образе Виктория Булитко из "Дизель шоу" призналась, когда становится подвластна суевериям

Как передает Politeka.net, на странице в Инстаграм Виктория Булитко разместила загадочное фото, с ярким макияжем и черным цветом волос. Девушка опрокинула голову вверх и "размечталась".

"Сегодня загадываю желания. И, конечно, никому не расскажу о загаданном🤫. Не люблю суеверия, но тут почему-то срабатывает обратное))🤷", - призналась красотка, которой очень к лицу более контрастный цвет волос и яркий макияж подчеркнул все достоинствао внешности знаменитой артистки.

После девушка поинтересовалась у своих фанатов, как они загадывают желания, и рассказывают или нет об этих желаниях.

"А вы суеверны? Когда мечтаете, рассказываете о желаниях или держите всё в секрете?", - спросила звезда.

Поклонники не могли пройти мимо такой прекрасной фотографии, ведь кадр с Викторией получился просто сказочным. Они не только рассказали о том, как загадывают желания, но и о том, как поразительно красива их кумир.

"Пусть желания сбываются 🙌", "Как говорят: Хочешь расмешить бога, расскажи ему о своих планах!!?:)))", "😍🥺🥰это просто диснеевская принцесса 😉❤️", "Не скажу, о чём мечтаю 😜🙂", "Загадывайте и никому не рассказывайте! А Вы на фото Бомба! 😍🌹", "Как же красиво задумалась!!!!!!!!😘", "Боже какая вы красивая ❤️❤️❤️🥵🔥", "Красотка ❤️", "Необычно и загадочно 😍👏👏👏👏👏", "Как всегда классненькая и загадочна😍🔥", "Блииинннн😍😍😍😍какая красивая", - написали фанаты.

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