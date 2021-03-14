Известная украинская артистка и участница "Дизель шоу" Виктория Булитко откровенно рассказала о своих снах, в которых видит Зеленского
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт артистки в соцсети.
Так, Булитко запостила фото, на котором она позирует вместе с коллегой по "Дизель шоу" Евгением Сморыгиным. При этом она отметила, что Евгений "наконец пришел", однако во снах она видит именно Зеленского.
"Наконец-то ты пришел! А то только снишься без конца. P.S: снится мне реально Зеленский, а пришел, конечно, @smorigin_evgeni. К чему бы эти сны, понятия не имею, а сонник молчит. Скорее всего, к высоким рейтингам #дизельнайт", - написала она.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Дорофеева без макияжа и парика дала рассмотреть себя настоящую, разница очевидна: "Зачем, Наденька?"
7-летнюю девочку нашли на дне колодца в Одесской области: что известно на данный момент
Под Киевом загорелся самолет, известно о пострадавших: первые подробности
Неприятное ЧП на концерте Тины Кароль, певица не смогла сдержать эмоций: "Вы думаете, им сойдет это с рук?"
В комментариях артистов засыпали комплиментами, а Викторию даже сравнили с Мерлин Монро.
"Боже, какие вы красивые", "Вау", "Похож на одного западного актера", "Прям Мерлин Монро", "Так вот какой ты, Твин Пикс по-украински", "Викуся, ты большая умница! Если тебе снятся сны, значит ты не высыпаешься. Больше гуляй перед сном на свежем воздухе", "Очень красивая", "Вика, ты супер", "Какая красивая девушка", "Обожаю тебя, самая любимая артистка", - пишут в комментариях.
Напомним, что Булитко из "Дизель шоу" устроила сольный концерт, разнежившись в ванной с пеной: "случайно..."
Как сообщала Politeka, Страстная Булитко из "Дизель шоу" в дерзком мини не на шутку завела мужчин, поза впечатляет: "обалдела"
Также Politeka писала, что Подвыпившую Булитко с подружками из "Дизель шоу" еле утащили из клуба: "это просто не пережить"