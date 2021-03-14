Известная украинская артистка и участница "Дизель шоу" Виктория Булитко откровенно рассказала о своих снах, в которых видит Зеленского

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт артистки в соцсети.

Так, Булитко запостила фото, на котором она позирует вместе с коллегой по "Дизель шоу" Евгением Сморыгиным. При этом она отметила, что Евгений "наконец пришел", однако во снах она видит именно Зеленского.

"Наконец-то ты пришел! А то только снишься без конца. P.S: снится мне реально Зеленский, а пришел, конечно, @smorigin_evgeni. К чему бы эти сны, понятия не имею, а сонник молчит. Скорее всего, к высоким рейтингам #дизельнайт", - написала она.

В комментариях артистов засыпали комплиментами, а Викторию даже сравнили с Мерлин Монро.

"Боже, какие вы красивые", "Вау", "Похож на одного западного актера", "Прям Мерлин Монро", "Так вот какой ты, Твин Пикс по-украински", "Викуся, ты большая умница! Если тебе снятся сны, значит ты не высыпаешься. Больше гуляй перед сном на свежем воздухе", "Очень красивая", "Вика, ты супер", "Какая красивая девушка", "Обожаю тебя, самая любимая артистка", - пишут в комментариях.

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