Актриса Виктория Булитко из "Дизель Шоу" покорила новым образом своей сценической героини

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Виктория разместила фотографии в шикарном черном платье с опущенніми рукавами и єкстремальнім разрезом. Виктория надела черный парик, и сделала яркий макияж, используя красную помаду.

Важной частью образа стали изящные туфельки на шпильке, которые придали образу элегантности и утонченности.

"Сегодня Лиза Блудова презентует свою вторую песню в новом выпуске "Dizel Night" о женских переживаниях, об отношениях с мужчинами и не только 😜 Как думаете, о чем конкретно?", - написала Виктория под фотографиями.

Поклонники не затягивали с комментариями, осыпав звезду юмористического шоу комплементами. Они написали:

"Супер!!!Фото1-🔥!!! Красотка!!!😍😍😍", "Вначале подумал манекен красивый, но когда пригляделся, вы супер 👏, браво 👍", "Вам очень идёт черный цвет волос! Красавица!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Ох, буду ждать! Красотка😍💕", "Откуда такое прекрасное платье на прекрасной даме?", "Как всегда, огонь!", " Я каждый раз жду Лизу Блудову. Две фото просто бомбические🔥 но мне больше 2 нравится❤️🔥😍" - написали поклонники.

Недавно Виктория показала фото в котором надела головной убор, прикрыв глаза черной вуалью. Красные губы выделялись на лице знаменитости. Красотка смотрела вдаль показывая свой идеальный профиль. Кадр получился красивым и каким-то загадочным.

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