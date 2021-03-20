Украинский артист и звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов резко перевоплотился
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артиста в соцсети.
Так, в аккаунте Крутоголовова появилось фото, на котором он позирует в образе "богатыря".
На новой фотографии можно увидеть, что у артиста густые усы, борода, а также длинные волосы. Кроме того, на Крутоголове можно увидеть совершенно нехарактерный для 2021 года наряд.
"Богатиризм у меня в крови", - написал он под фото.
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Очевидно, новый образ артиста связан со съемками "Дизель шоу", и зрители, вероятно, уже скоро увидят "богатыря" Крутоголовова на экранах своих телевизоров.
Ранее сообщалось, что Егор Крутоголов из "Дизель Шоу" рассмешил пародией на хайпового исполнителя Моргенштерна. Так, на странице в Instagram "Дизель Шоу" разместили небольшую пародию на хайпового исполнителя Моргенштерна, в исполнении главного комика шоу Егора Крутоголова. У Егора спросили, знает ли он кто такой Моргнештерн, и когда тот ответил, что тот постоянно надоедает Егору в TikTok, попросили напеть одну из песен певца.
"Ничего себе, конечно, он мне надоедает в тиктоке постоянно", - заявил Егор.
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