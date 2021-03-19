В Сети появились кадры с пародией на Олю Полякову - публика рыдает от смеха

Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка в своем микроблоге в Инстаграм опубликовала фрагмент номера из юмористической программы "Дизель Шоу", в котором над ней тонко посмеялись (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, главным персонажем оказалась 94-летняя британская королева Елизавета II, гениально сыгранная комиком Евгением Сморигиным. Коронованная старушка заставила свою свиту танцевать, и не просто так, а еще и под песню Поляковой "Королева ночи". Толпа, как могла, повторяла фирменные движения Оли, но выглядело это все очень забавно.

Певица пришла в восторг от увиденного.

"Это просто разрыв 😂 @smorigin_evgeni спасибо тебе, ты гениален! Зайдите на YouTube, посмотрите последний выпуск @dizelstudio - и хорошее настроение вам обеспечено 👌", - подписала она кадры.

Вдоволь насмеявшись, пользователи согласились с Поляковой в комментариях:

"Пародия на Олю в 94 😂"

"Открытие нового сезона Танцев со звёздами?"

"Ржач 😂"

"Аааааааа..умереть не встать 🤣Браво 👏"

"🔥Женя, Вы супер❤️"

"Это когда на свадьбе нажрутся и им кажется что они такое выдают 😂"

"Это шедевр!"

"У вас всё равно лучше получается❤️🔥"

"Классный стеб над монаршей семейкой🤣"

"До слёз 😂"

Ранее мы рассказывали, Полякова удивила заспанным внешним видом и опухшим лицом, показав себя в купе поезда. Звезда сначала сняла себя в постели, а затем перевела камеру на окно с однообразным серым пейзажем.

"Конечно, такая картинка не очень... Но "шо робыть" - Украина она такая, разная", - вздохнула Оля.

Напомним, безбашенная Оля Полякова напугала новым лицом, переборщив с эпатажем: "Мяу!"