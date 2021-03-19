В Сети появились кадры с пародией на Олю Полякову - публика рыдает от смеха
Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка в своем микроблоге в Инстаграм опубликовала фрагмент номера из юмористической программы "Дизель Шоу", в котором над ней тонко посмеялись (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, главным персонажем оказалась 94-летняя британская королева Елизавета II, гениально сыгранная комиком Евгением Сморигиным. Коронованная старушка заставила свою свиту танцевать, и не просто так, а еще и под песню Поляковой "Королева ночи". Толпа, как могла, повторяла фирменные движения Оли, но выглядело это все очень забавно.
Певица пришла в восторг от увиденного.
"Это просто разрыв 😂 @smorigin_evgeni спасибо тебе, ты гениален! Зайдите на YouTube, посмотрите последний выпуск @dizelstudio - и хорошее настроение вам обеспечено 👌", - подписала она кадры.
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Вдоволь насмеявшись, пользователи согласились с Поляковой в комментариях:
"Пародия на Олю в 94 😂"
"Открытие нового сезона Танцев со звёздами?"
"Ржач 😂"
"Аааааааа..умереть не встать 🤣Браво 👏"
"🔥Женя, Вы супер❤️"
"Это когда на свадьбе нажрутся и им кажется что они такое выдают 😂"
"Это шедевр!"
"У вас всё равно лучше получается❤️🔥"
"Классный стеб над монаршей семейкой🤣"
"До слёз 😂"
Ранее мы рассказывали, Полякова удивила заспанным внешним видом и опухшим лицом, показав себя в купе поезда. Звезда сначала сняла себя в постели, а затем перевела камеру на окно с однообразным серым пейзажем.
"Конечно, такая картинка не очень... Но "шо робыть" - Украина она такая, разная", - вздохнула Оля.
Напомним, безбашенная Оля Полякова напугала новым лицом, переборщив с эпатажем: "Мяу!"