Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко показала забавные кадры из ванной комнаты, украинцы хохочут

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса юмористического жанра Виктория Булитко, которая выступает в составе коллектива "Дизель шоу", не перестает удивлять публику. Недавно красотка опубликовала в своем микроблоге в Instagram забавное видео, на котором показала, как принимает ванну. А потом в сторис также продемонстрировала реакцию поклонников на этом видео, в котором многие просились присоединиться к ней.

В ролике сначала можно увидеть, как Виктория растворяет в воде бомбочку для ванной. Правда, она не оправдала надежд актрисы. "Я думала белая… бело зеленая", - говорит Вика за кадром. А дальше звезда погружается в воду и показывает свои ножки с красным педикюром в мутной воде. "Ну вот, как будто в болоте каком-то", говорит расстроенная Булитко за кадром. Девушка рекомендует поклонникам брать другие цвета таких бомбочек для ванны, потому что у нее получилась вода странного оттенка.

Надо сказать, что фанаты бурно отреагировали на такое пикантное видео Виктории из ванной. Она поделилась, как люди реагировали на ее видео и заявила, что теперь знает, какой контент надо делать в своем микроблоге. Так, некоторые просились присоединится к ней в ванной, потереть спинку, облизать каждый бы пальчик или еще что-то более пикантное.

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