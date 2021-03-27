Известная модница и певица Тина Кароль продолжает эпатировать публику резкими сменами имиджа

После того, как артистка презентовала клип «Скандал» она доказала, что давно отступила от образа скромной исполнительницы, выступающей в одном стиле. Теперь Кароль все чаще появляется в сети в кожаных нарядах, платьях с неприличными декольте и будоражит фигурой в костюмах с одной сеточкой.

Причем звезда грани приличия не переходит, она тщательно следит за каждым из своих луков и заботится о безупречности своего статуса украинской иконы стиля. Несколько часов назад в разделе Стори в Инстаграм Кароль показала, как изменилась ее фигура после похудения.

Причем артистка в новой съемке блистала в кожаном топе и юбке с вырезами на бедрах, чем подчеркнула факт того, что позировать ей пришлось без белья. Примечательно, что эксклюзивными кадрами Тина старается делиться не сразу, предпочитая интриговать только анонсами.

Также фанаты 42-летнего артиста слили в Инстаграм его последние фото. По словам авторов поста, кадры были сделаны во время закрытого концерта Балана в Киеве 20 марта. Невооруженным глазом заметно, что Дан осунулся и сильно похудел. Публика тут же кинулась обсуждать его внешность.

"Похудел что ли? Заработался совсем...", "Плохо стал выглядеть, это правда, сдаёт Дан..." - "звучит как приговор) Так или иначе время идет. Однако для мужчины эти изменения не так страшны" Балан одобрит наш кипишь? Мы беспокоимся", "Главное, что харизма при нем. Он хорошо выглядит, просто худоба ему не к лицу, да и мог быть уставшим на момент, когда было сделано фото", - написали фанаты.

Напомним, в сети показали, как выглядела бы дочка Дана Балана и Тины Кароль, ошеломляющие кадры: «Династия…»