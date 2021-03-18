В сети опубликовали трогательное фото Тины Кароль и Дана Балана, которым долгое время приписывали роман

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку звезд в Инстаграм. Преданные поклонники парочки все никак не могут поверить в то, что любви между звездами нет. Как известно, на протяжении двух лет молдавский красавчик Дан Балан был тренером вокального шоу «Голос страны». Между ним и Тиной было настоящее притяжение, которое активно подогревали продюсеры шоу и сами артисты.

После ухода Дана общение между звездами прекратилось, хотя иногда артист и появляется в проектах на «1+1». Впрочем, поклонники продолжают верить, что любовь еще может быть.

На свежем фото, опубликованном на фан-аккаунте, поклонники изобразили рядом с Тиной и Даном маленькую девочку. Именно так могла бы выглядеть дочка пары.

«Не знаю валюты выше, чем верность», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях парочке оставили массу приятных слов.

«Вот это другое дело», «Династия Баланов», «Невероятно красиво», «А как похожа!», «Классно», «Какая могла бы быть пара», «Вау», «Почему они не вместе?», - пишут поклонники.

Кстати, осенью Кароль заявляла, что мечтает о дочке.

Напомним, что в сети появилось неожиданное архивное фото Дана Балана, Кароль и не снилось: "Полосатик".

Как сообщала Politeka, беспечный Балан с красоткой в прозрачном наряде предались страсти прямо на публике: "Данчик, поскромнее надо".

Также Politeka писала, что Кароль в наряде с безумными вырезами смутила публику, задрав ноги выше головы: "Как Дан относится?".