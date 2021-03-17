Відомий молдавський співак Дан Балан здивував затисканнями з гарячою красунею прямо на публіці

Як відомо, молдавський артист завоював велику популярність в Україні завдяки своїй участі в шоу "Голос країни", де глядачів підкорила його хімія з Тіною Кароль. Однак, співак і до цього виступав в нашій країні і користувався популярністю. Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок Балана в Instagram спливло архівне відео з виступом співака.

На кадрах можна побачити, як Балан впевнено рухається по сцені, запалюючи зал під свою пісню Justify Sex. Однак, виступав артист не один: з ним на сцені стояла гаряча красуня у вельми провокаційному вбранні.

Так, дівчина була одягнена в чорний костюм з напівпрозорої мереживної тканини. Наряд спокусливо обтягував фігуру красуні, підкреслюючи її форми.

Під час виступу Балан раз у раз підходив до своєї напарниці і приобнімал її, пристрасно притискаючи красуню до себе. Це, безсумнівно, додало номеру "вогнику".

У підписі до відео зазначено, що цю пісню Балан виконав у Харкові в 2013 році на Дні випускника.

Шанувальники співака не могли пройти повз такого раритетного ролика.

"Ну Данчик, на Дні випускника скромніше треба виступати", "Вау, ось це так!!! Було дуже гаряче!", "Дан вже тоді запалював Україну", - пишуть люди.

Нагадаємо, рідкісний кадр Дана Балана з сім'єю виклали в Мережу, викликавши ажіотаж: "Вау! Скільки…".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан зі своєю рідною дівчинкою-красунею сполохав армію фанаток: "Кохана...".

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