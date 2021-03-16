В Сеть выложили фото Дана Балана с семьей, взбудоражив поклонников, трогательный кадр в обнимку с семьей

Как передает Politeka.net, молдавский певец Дан Балан любимец многих девушек. Звезда не оставляет равнодушными благодаря своему таланту и харизме. В одном из фан-аккаунтов появилось фото музыканта в окружении семьи.

Редкий кадр вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников. В кадре Дан находится в экзотической стране, на фоне пальм, возле бассейна. Он обнимает по всей видимости дедушку и бабушку, а также в кадре мужчина в очках.

Поклонники, ранее не видевшие подобную фотографию, изумляются и в который раз посылают свои неравнодушные флюиды для певца. Под фото разгорелась целая дискуссия.

Сперва выяснилось, что молодой мужчина в очках и джинсах, который попал в кадр это дядя Дана Балана, якобы брат мамы Людмилы.

После чего фанаты стали обсуждать наличие супруги и сына певца, хотя сам Дан Балан ранее отрицал какие-либо супружеские узы в своей жизни.

"Вау! Сколько архива пересмотрела и сколько архива у меня есть, а эту фотку вижу впервые 😍 класс!!! а кто это справа в очках?", "круто!) мне сказали, что в очках - это дядя Дана)брат мамы Люды)", "класс))) эта фотка прямо эксклюзив🔥", "Какое классное фото! Тоже вижу это фото впервые!", - написали фанаты.

Напомним, что Дан Балан со своей родной девочкой-красоткой всполошил армию фанаток: "Любимая…"

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