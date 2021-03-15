Известній молдавский певец Дан Балан, всполошил армию фанаток, прижав родную девушку, так похожую на него

Как передает Politeka.net, Дан Балана обожают миллионы фанатов по всему постсоветскому пространству. Сердцеед не оставляет равнодушнім благодаря своему таланту. Не удивительно, что в сети существует множество фан-аккаунтов, посвященных жизни и творчеству талантливого исполнителя.

В одном из таких разместили фото с девочкой, которую обнимает Дан:

"Даник и дети то любоффф🥺❤",- подписали фото авторі паблика.

У поклонников фото с малышкой вызвало ажиотаж, как оказалось, Дан сделал фото со своей племянницей. Многие поинтересовались, когда же у Дана будет дама и детки:

"Даник, уже пора собственных заводить ❤️", "Любимая племяша", "Цыганенок мой, ты мне нравишься...", "Да, да пора уже своих...", "Дан великолепно смотрится с детками, желаю поскорее иметь своих!!!", "Какая милая фотография прелесть класс 👍👍👍", "Как насчет. ... дамы ?", "Ой, Данчик ты уже пристарелок и все нет своих детишек", - написали поклонники.

Не так давно на этой же фан-странице появилось фото Дана в горах. В кадре Дан стоит в легком черном трекинговом костюме и кепке с рюкзаком за плечами на фоне горного ручья и леса. Местность напоминает карпатские пейзажи, однако где именно сделан снимок в паблике не сказано.

Напомним, что Дан Балан пронзил женские сердца своим фирменным приемом, у Винника появился конкурент: "Шикарный волк!"

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