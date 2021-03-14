Фанаты разместили видео с концерта Дана Балана, публика не сдерживает эмоций при появлении певца

Как передает Politeka.net, в фан-паблике Инстаграм Дана Балана появилось видео концерта знаменитости, кадры всколыхнули фанатов, которые просто визжат от восторга при появлении певца на сцене.

Дан исполняет свою песню "Hold on love", он в узких джинсах и футболке. Девочки просто не в силах сдержать эмоций, кричат "Красавчик", "Ой, мамочки!", и просто визжат, после того, как Дан выходит на сцену и начинает петь.

Видео подписано "Девочки🥵".

В паблике часто публикую фото и видео любимого исполнителя на разных концертах, фотосетах и в обычной жизни, подпитывая интерес к исполнителю.

Поклонники успели оценить видео и поставить свои лайки под видео сердцееда и любимчика, а некоторые оставили эмодзи и слова восхищения кумиром:

"Пожар", "👏👏", "🔥🔥🔥", - отозвались поклонники.

Не так давно на другом фан-аккаунте певца сравнили фото маленького Дана с взрослым певцом. На черно-белом архивном фото маленького Дана почти не узнать, сейчас он выглядит совсем по-другому. Снимок был сделан на пляже, на нем будущий артист сидит на руках у кого-то взрослого и мило улыбается в объектив. На нем длинная не по размеру полосатая футболка, а на голове густая темная шевелюра. На втором снимке Балан уже взрослый состоявшийся музыкант и сердцеед.

Напомним, что Кароль с Винником посплетничале о Дане Балане на "Голос країни", взбесив украинцев: "Вы издеваетесь?".

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