Известный молдавский певец Дан Балан удивил зажиманиями с горячей красоткой прямо на публике

Как известно, молдавский артист завоевал большую популярность в Украине благодаря своему участию в шоу «Голос країни», где зрителей покорила его химия с Тиной Кароль. Однако, певец и до этого выступал в нашей стране и пользовался популярностью. Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц Балана в Инстаграм всплыло архивное видео с выступлением певца.

На кадрах можно увидеть, как Балан уверенно двигается по сцене, зажигая зал под свою песню Justify Sex. Однако, выступал артист не один: с ним на сцене стояла горячая красотка в весьма провокационном наряде.

Так, девушка была одета в черный костюм из полупрозрачной кружевной ткани. Наряд соблазнительно обтягивал фигуру красотки, подчеркивая ее формы.

Во время выступления Балан то и дело подходил к своей напарнице и приобнимал ее, страстно прижимая красотку к себе. Это, несомненно, добавило номеру «огонька».

В подписи к видео указано, что эту песню Балан исполнил в Харькове в 2013 году на Дне выпускника.

Поклонники певца не могли пройти мимо такого раритетного ролика.

«Ну Данчик, на дне выпускника поскромнее надо выступать», «Вау, вот это да!!! Было очень горячо!», «Дан уже тогда зажигал Украину», - пишут люди.

Напомним, редчайший кадр Дана Балана с семьей выложили в Сеть, вызвав ажиотаж: "Вау! Сколько…".

Как сообщала Politeka, Дан Балан со своей родной девочкой-красоткой всполошил армию фанаток: "Любимая…".

Также Politeka писала, что Кароль в наряде с безумными вырезами смутила публику, задрав ноги выше головы: "Как Дан относится?".