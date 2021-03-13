Фанати порівняли дорослого Дана Балана з його дитячим фото, його майже неможливо впізнати

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій молдавському виконавцю Дану Балану опублікували цікавий фотоколаж, на якому порівняли його архівне дитяче фото і свіже. Що цікаво, автор колажу підібрав до старого фото знімок, на якому артист зображений в схожому вбранні – смугастій кофті.

На чорно-білому архівному фото маленького Дана майже не впізнати, зараз він виглядає зовсім по-іншому. Схоже, знімок був зроблений на пляжі, на ньому майбутній артист сидить на руках у когось дорослого і мило посміхається в об'єктив. На ньому Довга не за розміром смугаста футболка, а на голові густа темна шевелюра. На другому знімку Балан вже дорослий музикант і серцеїд. Тут він також в чорно-білій смугастій кофті, відображений в цікавій позі, з все тієї ж густою темною шевелюрою.





У підписі до фотоколажу на фан-сторінці написала: "Смугастик". Шанувальники тут же кинулися обговорювати дитяче і доросле фото Дана Балана, засинаючи його лайками і коментарями. Деякі жартують, що таким юним артиста не бачила навіть Тіна Кароль, з якою йому приписують бурхливий роман.

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