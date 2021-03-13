Фанаты сравнили взрослого Дана Балана с его детским фото, его почти невозможно узнать
Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной молдавскому исполнителю Дану Балану опубликовали занимательный фотоколлаж, на котором сравнили его архивное детское фото и свежее. Что интересно, автор коллажа подобрал к старому фото снимок, на котором артист запечатлен в похожем наряде – полосатой кофте.
На черно-белом архивном фото маленького Дана почти не узнать, сейчас он выглядит совсем по-другому. Похоже, снимок был сделан на пляже, на нем будущий артист сидит на руках у кого-то взрослого и мило улыбается в объектив. На нем длинная не по размеру полосатая футболка, а на голове густая темная шевелюра. На втором снимке Балан уже взрослый состоявшийся музыкант и сердцеед. Здесь он также в черно-белой полосатой кофте, запечатлен в интересной позе, с все той же густой темной шевелюрой.
В подписи к фотоколлажу на фан-странице написала: "Полосатик". Поклонники тут же кинулись обсуждать детское и взрослое фото Дана Балана, засыпая его лайками и комментариями. Некоторые шутят, что таким юным артиста не видела даже Тина Кароль, с которой ему приписывают бурный роман.
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