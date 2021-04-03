Українська співачка Тіна Кароль показала максимально ніжний образ
Як пише Politeka.net, Тіна щойно випустила новий альбом і вражає ефектними образами для нього. Не тільки фанати в захваті від пісень Кароль, але і багато колег по цеху, які вже встигли пропіарити музику співачки в сторісах.
На одному з фан-акаунтів з'явився свіжий образ Тіни Кароль, де була в хитромудрій сукні, яка складається з двох елементів, з'єднаних декоративним кільцем білого кольору. У красуні настільки був великий розріз, що виставлену ніжку можна побачити по стегно. Образ співачка доповнила стильними туфлями на великому каблуці.
"Всі 7 пісень з нового альбому #Красиво входять в топ пісень Apple Music. Сам альбом на 3 місці", - написано під публікацією.
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Фанати поставили майже тисячі лайків, засипавши зірку компліментами: "Неймовірно", "Сім'я, молодці", "Ми робимо історію", "Краща", "Як же це круто", "Приголомшлива Тіночка".
Ми писали, що українська співачка Тіна Кароль захопила сміливим виглядом на зйомці "Ліпсінк батл". Цього разу сама Тіна похвалилася луком дня в розділі сторіс, знявши себе перед процесом зйомок чергового ефіру. Тіна покрутилася перед камерою в ефектній сукні з досить глибоким декольте, яке виявилося в небезпечній близькості до камери.
Нагадаємо, Дан Балан розпалив вогонь пристрасті, з'явившись поруч з обімлілою Кароль, знову разом.
А ще Politeka писала, що Тіна Кароль вся в білому, позвивавшись на підлозі, показала українцям своє нове творіння.
Також Politeka повідомляла, що чуттєва Кароль вигнула стегна, показуючи фігуру в прозорій сукні.