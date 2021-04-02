Украинская певица Тина Кароль восхитила необычным образом

Как передает Politeka.net, на своей странице в Instagram певица презентовала новый альбом «Красиво». Видео бурно встретили позователи Сети. При этом многие обратили внимание на образ Кароль, отметив, что она заметно изменилась, отойдя от своего привычного стиля.

Тина Кароль на видео извивалась в откровенном наряде. Она надела белое платье с разрезом выше бедра, а также оголенным животом. К такому наряду ей подобрали босоножки в тон на высокой шпильке.

«Долгожданная премьера! Наслаждатесь альбомом #красиво. Спасибо всем и каждому, что вдохновляли меня. Спасибо огромное команде за красивую реализацию», - написала певица.

Отметим, кадры, как и новые композиции произвели впечатление на поклонников певицы.

«Это пушка! Горжусь», «Невероятно красиво», «Поздравляем», «Неистовая», «В восторге», «Это действительно красиво», «Смысл каждой строчки прямо в сердце», «Поздравляю, моя хорошая! Во-первых, это красиво, во-вторых, ново! Расширяй границы возможного, верю в тебя», «Поздравляем🔥наша Белая королева», «Как же это по-другому прекрасно! Спасибо за красоту», «Тина Григорьевна, я жду ваших оправданий за реп в "Хорошем парне" и в дальнейшем жду подобного еще😍 Реально "сносит крышу"», - пишут в комментариях.

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