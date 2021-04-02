Известная певица и бизнес-леди, а также телеведущая Тина Кароль в полупрозрачном платье покорила образом

Тина Кароль в своем профиле в Инстаграм делится в основном постановочными кадрами, которые подчеркивают ее привлекательность своим блеском и хорошо продуманными образами. Так как Кароль сотрудничает с самыми известными фотографами, большинство ее фото отличаются между собой.

Не так давно сама артистка рассказала, как проходила одна из самых чувственных ее фотосессий в заповеднике в Намибии. Ради этих снимков артистка вместе с командой отправилась в самую безопасную часть Африки. Фотографии с исполнительницей также решили опубликовать снова и фанаты, называя Тину «Пустынная роза».

В синем платье с прозрачной тканью на талии и бедрах звезде удалось подчеркнуть не только свою фигуру, но и чувственность. Засвеченная линия белья только придала смелости аккуратному образу. По словам Тины, она «рискнула» отправиться туда.

«Это заповедник: животные там повсюду и они такие же равноправные жители, как и мы,» - говорила певица.

Недавно еще одни смелый образ Тины вызвал неодумение. Пользователи сети возмутились тем, что образы Кароль с каждым ее выходом в свет в последнее время становятся все откровеннее и откровеннее. Мол, такими темпами певица скоро распугает всех целомудренных поклонников и скатится до уровня Оли Поляковой.

"Тина шикарная, вот же хороша женщина, но наряд конечно, такой себе. Штаны особенно🙄🥴"; "Потап поярче выглядит, чем она("; "Боже, кто додумался одеть Тину в такие штаны? Ну, блин, ору😢😢😢... и плачу"; "Тина и одета неважно, и ведет себя так же. Эти ее визги уже слышать не возможно. Капец"; "Тина, уважаю ваше творчество, но в последнее время вас несет... видно, что вам и самой неудобно в том топике, так зачем его надевать? ", - написали в сети.

Напомним, что Кароль еле удержала бюст в "подгулявшем" декольте, Потап аж приплясывал от радости: "До встречи...".

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