Певица Тина Кароль обескуражила смелым нарядом, окончательно лишившись стыда

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала закулисье шоу пародий "Липсинк батл", а также само веселье во время эфира.

Тина выбрала слишком откровенный наряд: черный топ, декольте которого заставляет мужские сердца биться чаще, а также лавандовые брюки, обтянувшие ее аппетитные ножки самым выгодным образом. Стоит ли упоминать, что про лифчик беспечная Тина, конечно же, "забыла".

"До встречи на "1+1", - подписала кадры звезда.

Бесстыжая блондинка совсем не боялась растерять бюст из бездонного декольте, пустившись в таком виде в пляс. Рядом с ней на сцене танцевал и счастливый Потап. Как известно, они вдвоем являются ведущими шоу "Липсинк батл".

Ранее мы рассказывали, публику всколыхнуло неожиданное фото и откровение, касающееся Кароль. Так, продюсер шоу "Танці з зірками" Владимир Завадюк опубликовал любопытный кадр в "сториз", на котором позировал рядом с Тиной. Румяная артистка прильнула к его плечу, одарив зрителей нежной полуулыбкой.

Завадюк разоткровенничался в подписи: "А познакомились мы впервые и правда 8 лет назад во время съемок интервью к фильму "Сила любви и голоса". Это было самое сильное интервью в моей жизни, я брал его часов 5. В тот вечер Тина Кароль раскрылась для меня, как личность".

Напомним, Кароль на фоне слухов о романе с Даном Баланом впервые появилась в "беременном" платье: "Ну наконец-то...".

Также Politeka писала, что особняк Кароль со спортзалом и садом под Киевом сняли с высоты, размеры поражают: "Стал еще больше".