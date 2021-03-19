Публику всколыхнуло неожиданное откровение, которое коснулось певицы Тины Кароль

Как передает Politeka.net, продюсер шоу "Танці з зірками" на канале "1+1" Владимир Завадюк опубликовал любопытный кадр в "сториз" у себя в Инстаграм, на котором предстал вместе с 36-летней певицей. Кароль, в свою очередь, сделала у себя репост.

На снимке румяная артистка прильнула к плечу высокого красавца, одарив зрителей нежной полуулыбкой. В руках Владимир держал журнал Vogue с Тиной на обложке.

Завадюк разоткровенничался в подписи:

"А познакомились мы впервые и правда 8 лет назад во время съемок интервью к фильму "Сила любви и голоса". Это было самое сильное интервью в моей жизни, я брал его часов 5. В тот вечер Тина Кароль раскрылась для меня, как личность. Много всего из сказанного осталось в моей голове. Это было очень сильно".

К сожалению, у публики не было шанса прокомментировать увиденное. На фоне слухов о романе Тины с певцом Даном Баланом, ее объятия с другим мужчиной, скорее всего, стали бы горячей темой для обсуждения.

Ранее мы рассказывали, Кароль изумила первым live-перформансом своего хита «Скандал». На первых секундах ролика звезда предстала в довольно-таки пикантной позе. Тина лежала на полу, закинув ноги на спинку стула. При этом на ней было черное платье со смелыми вырезами: не надев лифчика, Кароль свела с ума нежными линиями своих "округлостей". Разрез снизу до пояса также цеплял взгляд.

"Ну мать, ну лучшая👏🔥"; "Это просто пожар! 😍🔥 Верните мой дар речи 🥵🤤"; "Слишком крутой шкандаль 💔"; "как Дан относиться к этим подводкам?", - комментировали в Сети.

Напомним, Кароль на фоне слухов о романе с Даном Баланом впервые появилась в "беременном" платье: "Ну наконец-то...".

Также Politeka писала, что особняк Кароль со спортзалом и садом под Киевом сняли с высоты, размеры поражают: "Стал еще больше".