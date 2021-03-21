Тина Кароль показала, как проводит вечер со своим сыном Веней, однако поклонники заметили, что с ними есть кто-то третий

Как известно, популярная певица не часто делится с поклонниками личными кадрами. Тем не менее время от времени звезда показывает своего подросшего сына Вениамина, которым явно очень гордится. На этот раз в своем Инстаграм Кароль поделилась коротким видео, на котором показала, как они с Веней проводят вместе вечер воскресенья. Об этом пишет Politeka.net.

Так как Веня учится в Лондоне, они с мамой видятся не так часто. Поэтому на новых кадрах певица буквально сияет от счастья. Они с сыном удобно устроились рядом и с удовольствием смотрят мультики по телевизору. При этом, мальчик явно увлечен просмотром, а мама не может налюбоваться на сына.

Видео перепостили на одну из фан-страниц Кароль, где люди тут же принялись обсуждать увиденное. При этом, фанатам показалось, что помимо самой певицы и ее сына в комнате находится кто-то еще.

«судя по заднему плану – не только они вдвоем», «мультик классный», «Кто-то третий», «Зайцы смотрят мультик про зайцев», «ммм, очередное расследование на ночь», - пишут люди в комментариях.

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