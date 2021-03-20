Известная украинская певица Тина Кароль сразила наповал ярким образом на «Женском квартале»

Как передает Politeka.net, на фан-странице звезды в Инстаграм появился кадр с ее выступления. Тина была одета в невероятной красоты черное платье. Певица была похожа на настоящую принцессу. Вырез на ноге, глубокое декольте и рукава-фонарики создавали особый шарм. На фото счастливая Кароль держала букет с цветами.

Как стало известно, Тина Кароль пришла на шоу, чтобы устроить «скандал» - спеть свой новый хит с одноименным названием. В комментариях под постом артистке оставили массу приятных слов.

«Чего, у Тины Кароль через 2 недели релиз альбома?», «Ооо, ждем», «Моя первая встреча с Тиной», «Ураааа», «Какое красивое платье», «Богиня», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тина Кароль презентовала новую песню на фоне скандала с Ольгой Поляковой, которая назвала ее «плакальщицей на похоронах».

Ранее мы писали, что Кароль показала себя в новом нежном образе. Певица показала себя крупным планом, демонстрируя безупречную внешность. Судя по всему, красотка решила полностью не избавляться от своего чувственного творческого образа в пользу заявленного дерзкого.

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