Публіку сколихнуло несподіване одкровення, яке торкнулося співачки Тіни Кароль

Як передає Politeka.net, продюсер шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1" Володимир Завадюк опублікував цікавий кадр в "сторіз" у себе в Instagram, на якому постав разом з 36-річною співачкою. Кароль, в свою чергу, зробила у себе репост.

На знімку рум'яна артистка пригорнулася до плеча високого красеня, обдарувавши глядачів ніжною напівпосмішкою. У руках Володимир тримав журнал Vogue з Тіною на обкладинці.

Завадюк розговорився у підписі:

"А познайомилися ми вперше й правда 8 років тому під час зйомок інтерв'ю до фільму "Сила любові і голосу". Це було найсильніше інтерв'ю в моєму житті, я брав його годин 5. Того вечора Тіна Кароль розкрилася для мене, як особистість. Багато всього зі сказаного залишилося в моїй голові. Це було дуже сильно".

На жаль, у публіки не було шансу прокоментувати побачене. На тлі чуток про роман Тіни зі співаком Даном Баланом, її обійми з іншим чоловіком, швидше за все, стали б гарячою темою для обговорення.

Раніше ми розповідали, Кароль здивувала першим live-перформансом свого хіта "Скандал". На перших секундах ролика зірка постала в досить-таки пікантній позі. Тіна лежала на підлозі, закинувши ноги на спинку стільця. При цьому на ній було чорне плаття зі сміливими вирізами: не надівши ліфчика, Кароль звела з розуму ніжними лініями своїх "округлостей". Розріз знизу до пояса також чіпляв погляд.

"Ну мати, ну найкраща👏 🔥"; "це просто пожежа! 😍 🔥 Поверніть мій дар мови🥵 🤤"; "занадто крутий шкандаль 💔"; "як Дан ставитися до цих підводок?", - коментували в Мережі.

Нагадаємо, Кароль на тлі чуток про роман з Даном Баланом вперше з'явилася в "вагітній" сукні: "Ну нарешті...".

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