У мережі з'явився анонс нового ефіру вокального шоу "Голос країни", в якому розгнівали Тіну Кароль

Як повідомляє Politeka.net, вже цієї неділі відбудеться вирішальний ефір вокального шоу" Голос країни", в якому визначатиметься доля учасників, що залишилися. Звичайно ж, чим ближче до фіналу, тим більше розпалюються пристрасті і тим більше інтриг готують глядачам. Так, на сторінці проекту в Instagram з'явився відеоанонс нового ефіру, в якому показали всі найгарячіші моменти нового випуску.

Так, на відео українцям показали не тільки фрагменти виступів учасників, а й несподівані реакції зіркових тренерів. Найбільше вразив випад Тіни Кароль, яку, очевидно розгнівали деякі учасники. Коментуючи один з виступів Кароль сказала: "Це було погано. Хтось із вас, хто недопрацював відправиться в нокаут".

"Вирішальний епізод вокальних боїв 11 сезону "Голосу країни" відбудеться вже цієї неділі. Хто з учасників отримає шанс "перезавантажитися" в нокаутах? Став ❤️, якщо дивитимешся ефір цієї неділі о 21: 00 на 1+1 разом з нами", - йдеться у підписі до відео.

Відзначимо, що раніше виступи Марії Рак і любові Дробіної викликало бурхливу реакцію Тіни Кароль. А точніше поведінка однієї з учасниць. Після вокального бою Марія хотіла піти до Монатіка, проте він вибрав любов. Рак запропонувала "вкрасти" в свою команду Надя Дорофєєва, але дівчина погодилася розсердженим"гаразд". Така реакція тоді не сподобалася Тіні Кароль, на що вона сказала: "не гаразд, а спасибі!".

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