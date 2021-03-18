Твань Кароль засмутила шанувальників новиною, вона написала зворушливе повідомлення, причини від неї не залежні
Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram улюблена мільйонами співачка і шоу-вумен Тіна Кароль звернулася до своїх фанатів з сумною новиною про перенесення на невизначений час своїх концертів, які були заплановані на другу половину березня.
"Сильно дякую всім шанувальникам, і всім, хто очікував концертів. У незалежній від мене ситуації вони не трапляться. Всі будьте здорові! Мої свої❤️", - написала Тіна Кароль, розмістивши послання як коментар до відео з одного з концертів.
На жаль, концерти не відбудуться, це пов'язано з введенням обмежень на масові заходи, які стали діяти в Рівненській, Львівській та Волинській областях, де у співачки були заплановані концерти. Зокрема найближчими днями у Червонограді та Володимирі-Волинському 18 та 19 березня.
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17 березня Тіну чекали на концерті в Дубно, проте організатори також перенесли захід на невизначений термін. Виступ відбудеться, однак пізніше. За словами організаторів, куплені квитки залишаються дійсними.
Відзначимо, що Тіна Кароль зовсім недавно презентувала свою нову пісню і кліп "Скандал" і свої концерти планувала давати на підтримку нового хіта. Відомо, що у Львівській області згідно з постановою мера міста Андрія Садового, карантин посилили з 19 до 28 березня. Зокрема, на вказаний період, місто закриє всі масові заходи.
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