Популярная украинская исполнительница Тина Кароль поделилась новым роликом в весеннем стиле
После того, как несколько недель назад звезда представила свой клип, сделанный в полностью новом для нее стиле, а также отошла от скромного и простого образа женщины, тоскующей по любви, она получила массу комплиментов. Не обошлось и без критики, ведь многие не узнают осмелевшую звезду.
Тем не менее, также Тина Кароль начала чаще публиковать и личные ролики с преображениями, делиться новыми образами из личной жизни и показывать, как готовится к разным фотосессиям в гримерке.
На одном из таких видео звезда предстала в розовой майке на тонких бретельках и с открытой зоной декольте. Светло-голубые джинсы с черным ремнем идеально подчеркнули тонкую талию артистки. А вот макияж с акцентом на глаза серебряными блестками выделил правильные акценты на лице певицы.
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Впрочем, простая укладка оказалась не менее привлекательной, ведь придала звезде моложавого и кокетливого вида.
Популярная украинская певица устроила челлендж по мотивам своей новой песни «Скандал». Так, на кадрах Тина предстала в максимально дерзком образе. Певица сидит на спине наклонившегося мужчины, будто на троне. Она скрестила ноги и уверенно уперлась рукой в бок.
Наряд артистки тут же приковал к себе внимание зрителей.
«Капец образы, чем дальше, тем меньше одежды», «Уже пора остановиться, ух, Тина...», «Вот именно это что-то не то», «Тина, вы мне всегда нравились, в вас есть природная женственность и сексуальность. Но зачем эти минимализмы в одежде?», «Никакой индивидуальности все под одну гармошкууу противно», - пишут люди.
Напомним, непокорная Кароль в кожаной куртке показала, как умеет веселиться.
Как сообщала Politeka, беспардонная Полякова сообщила о последствиях скандала с "плакальщицей" Тиной Кароль: "Укусила..".
Также Politeka писала, что между Кароль и Потапом вспыхнула страсть, показательные кадры: "Даже с Даном так не целовалась".