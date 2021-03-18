Популярная украинская исполнительница Тина Кароль поделилась новым роликом в весеннем стиле

После того, как несколько недель назад звезда представила свой клип, сделанный в полностью новом для нее стиле, а также отошла от скромного и простого образа женщины, тоскующей по любви, она получила массу комплиментов. Не обошлось и без критики, ведь многие не узнают осмелевшую звезду.

Тем не менее, также Тина Кароль начала чаще публиковать и личные ролики с преображениями, делиться новыми образами из личной жизни и показывать, как готовится к разным фотосессиям в гримерке.

На одном из таких видео звезда предстала в розовой майке на тонких бретельках и с открытой зоной декольте. Светло-голубые джинсы с черным ремнем идеально подчеркнули тонкую талию артистки. А вот макияж с акцентом на глаза серебряными блестками выделил правильные акценты на лице певицы.

Впрочем, простая укладка оказалась не менее привлекательной, ведь придала звезде моложавого и кокетливого вида.

Популярная украинская певица устроила челлендж по мотивам своей новой песни «Скандал». Так, на кадрах Тина предстала в максимально дерзком образе. Певица сидит на спине наклонившегося мужчины, будто на троне. Она скрестила ноги и уверенно уперлась рукой в бок.

Наряд артистки тут же приковал к себе внимание зрителей.

«Капец образы, чем дальше, тем меньше одежды», «Уже пора остановиться, ух, Тина...», «Вот именно это что-то не то», «Тина, вы мне всегда нравились, в вас есть природная женственность и сексуальность. Но зачем эти минимализмы в одежде?», «Никакой индивидуальности все под одну гармошкууу противно», - пишут люди.

Напомним, непокорная Кароль в кожаной куртке показала, как умеет веселиться.

Как сообщала Politeka, беспардонная Полякова сообщила о последствиях скандала с "плакальщицей" Тиной Кароль: "Укусила..".

Также Politeka писала, что между Кароль и Потапом вспыхнула страсть, показательные кадры: "Даже с Даном так не целовалась".