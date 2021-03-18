Тина Кароль опечалила поклонников новостью, она написала трогательное сообщение, причины от нее не зависящие

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм любимая миллионами певица и шоу-вумен Тина Кароль обратилась к своим фанатам с печальной новостью о переносе на неопределенное время своих концертов, которые были запланированы на вторую половину марта.

"Сильно благодарю всех поклонников, и всех, кто ожидал концертов. В независимой от меня ситуации они не случатся. Все будьте здоровы! Мои Свои❤️", - написала Тина Кароль, разместив послание как комментарий к видео с одного из концертов.

К соджалению, концерты не состоятся, это связано с введением ограничений на массовые мероприятия, которые стали действовать в Ровенской, Львовской и Волынской областях, где у певицы были запланированы концерты. В частности в ближайшие дни в Червонограде и Володимире-Волынском 18 и 19 марта.

17 марта Тину ждали на концерте в Дубно, однако организаторы также перенесли мероприятие на неопределенный срок. Выступление состоится, однако позже. По словам организаторов, купленные билеты остаются действительными.

Отметим, что Тина Кароль совсем недавно презентовала свою новую песню и клип "Скандал" и свои концерты планировала давать в поддержку нового хита. Известно, что во Львовской области согласно постановлению мэра города Андрея Садового, карантин ужесточили с 19 до 28 марта. В частности, на указанный период, город закроет все массовые мероприятия.

Напомним, что кокетливая Кароль прислонила камеру к декольте, хвастаясь весенним образом: "Ух, Тина..."

Как сообщала Politeka, беспечный Балан с красоткой в прозрачном наряде предались страсти прямо на публике: "Данчик, поскромнее надо"

Также Politeka писала, что Тина Кароль без трусов ужаснула нескромным поведением в компании мужчины: "Сыну будет стыдно".