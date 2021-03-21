Известная певица Тина Кароль удивила съемками в пещерах, испытав силу голоса

Как передает Politeka.net Тина Кароль в своей сторис на Инстаграм появилась в обнимку с мужчиной. В комментарии к фото сказано как певица познакомилась с продюсером Владлимиром Завадюком.

Именно к нему прильнула Тина Кароль опершись на плечо. Владимир Завадюк является, продюсером и руководителем Big entertainment shows на канале "1+1".

Завадюк рассказал, что познакомился с тиной 8 лет назад, во время съемок интервью к фильму "Сила любви и голоса".

"Это было самое сильное интервью в моей жизни. Я брал его часов пять. В тот вечер Тина Кароль раскрылась для меня как личность. Много всего из сказанного осталось только у меня в голове. Это было очень сильно.", - признался Владимир. На фото Тина держит журнал VogeUa.

Следующее сторис певица сняла в пещерах. Тина проходит по проходам песчаных пещер, испытывая силу голоса. Она счастлива, улыбается и смеется.

Как известно, Тина Кароль продолжает пиарить свою новую работу "Скандал". Тина рекламирует колготки с принтом "Скандал" вдоль ноги, а также предлагает переходить на Патерон для более детального ознакомления с ее творчеством. Певица захотела монетизировать свой контент, и просит за доступ к своим более интимным фото 2,99 долларов в месяц.

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