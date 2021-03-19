Тема отношений Тины Кароль и Дана Балана не дает покоя публике уже не первый год

В соцсетях даже существуют фан-группы, посвященные «роману» между артистами. На одной из таких страниц появился снимок, на котором Кароль и Бала запечатлены вместе со своими мамами. Об этом пишет Politeka.net.

Отметим, поклонники соединила два снимка в фоторедакторе таким образом, что получилось будто одно общее семейное фото, на котором Дан обнимает свою маму, а Тина – свою, стоящую рядышком.

Фото взбудоражило Сеть. Поклонники артистов пишут, что хотели бы увидеть настоящую такую фотографию.

«Какая красота», «Душевно и тепло❤», «Тина очень похожа на маму Дана», «Очень гармонично сочетаются друг с другом. Пара прекрасна», «Это так здорово. Я так хочу чтоб они были счастливы», «Невыносимо красиво», «Удивительно) У них и мамы - один типаж😊 Как?», «Это прекрасно», «Так трогательно», «Очень мило», - пишут в комментариях.

Отметим, о романе Тины Кароль и Дана Балана начали говоритть во время девятого сезона шоу "Голос країни", где они были в роли тренеров начинающих вокалистов.

Однажды они даже прокомментировали интересующую многих тему. Так, на вопрос между ними все еще ухаживания или уже роман артист ответил: "Роман конечно! Роман, написанный рукой гения".

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