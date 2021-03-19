Известная украинская певица Тина Кароль показала себя в новом нежном образе
На кадрах Тина изначально показалась крупным планом, демонстрируя безупречную внешность, застыв в улыбке и закрыв глаза. После этого девушка пленила роскошными изгибами в платье, демонстрируя каждую часть тела, а в один момент сбросила прозрачную накидку. Кароль позировала на фоне цветов и наслаждалась нежностью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Праздник у каждой из нас. Просто помни об этом. Добавь яркие краски в каждый день с новым сотрудничеством Тины Кароль", - написано под кадрами.
Фанаты посмотрели ролик более 30 тысяч раз и написали комментарии:
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"Любовь", "Обожаю", "Самая прекрасная девушка, которую я видела", "Искусительница", "Легкость понимая, что была услышана", "Тина, ты невероятная", "Уля-ля", "Вы невероятная", "Ох, ничего себе", "Ах, туфельки", "Красавица, неотразима", "Это прекрасно", "Прекрасная Тиночка".
Мы писали, что Тина Кароль опечалила поклонников новостью, она написала трогательное сообщение, причины от нее не зависящие.
В сторис своего аккаунта в Инстаграм любимая миллионами певица и шоу-вумен Тина Кароль обратилась к своим фанатам с печальной новостью о переносе на неопределенное время своих концертов, которые были запланированы на вторую половину марта.
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