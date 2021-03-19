Известная украинская певица Тина Кароль показала себя в новом нежном образе

На кадрах Тина изначально показалась крупным планом, демонстрируя безупречную внешность, застыв в улыбке и закрыв глаза. После этого девушка пленила роскошными изгибами в платье, демонстрируя каждую часть тела, а в один момент сбросила прозрачную накидку. Кароль позировала на фоне цветов и наслаждалась нежностью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Праздник у каждой из нас. Просто помни об этом. Добавь яркие краски в каждый день с новым сотрудничеством Тины Кароль", - написано под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Любовь", "Обожаю", "Самая прекрасная девушка, которую я видела", "Искусительница", "Легкость понимая, что была услышана", "Тина, ты невероятная", "Уля-ля", "Вы невероятная", "Ох, ничего себе", "Ах, туфельки", "Красавица, неотразима", "Это прекрасно", "Прекрасная Тиночка".

Мы писали, что Тина Кароль опечалила поклонников новостью, она написала трогательное сообщение, причины от нее не зависящие.

В сторис своего аккаунта в Инстаграм любимая миллионами певица и шоу-вумен Тина Кароль обратилась к своим фанатам с печальной новостью о переносе на неопределенное время своих концертов, которые были запланированы на вторую половину марта.

Напомним, кокетливая Кароль прислонила камеру к декольте, хвастаясь весенним образом

Также Politeka писала, что Тина Кароль без трусов ужаснула нескромным поведением в компании мужчины

А еще Politeka писала, что непокорная Кароль в кожаной куртке показала, как умеет веселиться



