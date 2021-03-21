Тема отношений Тины Кароль и Дана Балана не стихает в сети даже спустя месяцы окончания одного из сезонов проекта "Голос", в котором они были вместе судьями

Известный молдавский артист после того, как не раз подогревал слухи о своих отношениях с Тиной Кароль, по-прежнему не дает никаких комментариев. Причем также мужчина старается редко упоминать свою семью, чтобы не доставлять лишних беспокойств.

Так как фанаты на специальных любительских аккаунтах в Инстаграм практически каждый день публикуют различные романтичные видео с Тиной и Даном, они также стараются поделиться и чем-то более личным, о чем звезды не говорят. К примеру, не так давно в социальных сетях вспомнили о родителях и бабушке с дедушкой Дана. "Будущие родственники" Тины Кароль, как отмечают пользователи Инстаграм, весьма интересные люди.

Людмила и Михай Балан хорошо известны аудитории певца, так как мама артиста медийная личность, а вот отец – дипломат, возглавляющий службу информации и безопасности Республики Молдова.

Согласно информации в сети, бабушка и дедушка Дана сейчас живут в небольшом селе Старые Саратены. Сам мужчина навещает родственников, когда может – несколько лет назад он сам показывал в Инстаграм видео и фото из празднования дня рождения. Вместе с мамой, бабушкой и дедушкой Дан появился на простом и домашнем фото.

Стоит отметить, что Тина Кароль, с которой мужчине приписывают роман, уже знакома с его мамой – Людмила появлялась на «Голосе» и даже спела довольно необычную песню, посвятив ее паре. А

В соцсетях даже существуют фан-группы, посвященные «роману» между артистами. На одной из таких страниц появился снимок, на котором Кароль и Бала запечатлены вместе со своими мамами.

Отметим, поклонники соединила два снимка в фоторедакторе таким образом, что получилось будто одно общее семейное фото, на котором Дан обнимает свою маму, а Тина – свою, стоящую рядышком.

«Какая красота», «Душевно и тепло❤», «Тина очень похожа на маму Дана», «Очень гармонично сочетаются друг с другом. Пара прекрасна», «Это так здорово. Я так хочу чтоб они были счастливы», «Невыносимо красиво», «Удивительно) У них и мамы - один типаж😊 Как?», «Это прекрасно», «Так трогательно», «Очень мило», - пишут в комментариях.

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