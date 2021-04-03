Украинская певица Тина Кароль показала максимально нежный образ

Как пишет Politeka.net , Тина только что выпустила новый альбом и впечатляет эффектными образами для него. Не только фанаты в восторге от песен Кароль, но и многие коллеги по цеху, которые уже успели пропиарить музыку певицы в сторисах.

На одном из фан-аккаунтов появился свежий образ Тины Кароль, где была в замысловатом платье, которое состоит из двух элементов, соединенных декоративным кольцом белого цвета. У красотки настолько был большой разрез, что выставленную ножку можно увидеть по бедро. Образ певица дополнила стильными туфлями на большом каблуке.

"Все 7 песен с нового альбома #Красиво входят в топ песен Apple Music. Сам альбом на 3 месте", - написано под публикацией.

Фанаты поставили почти тысячи лайков, засыпав звезду комплиментами: "Невероятно", "Семья, молодцы", "Мы делаем историю", "Лучшая", "Как же это круто", "Потрясающая Тиночка".

Мы писали, что украинская певица Тина Кароль восхитила смелым видом на съемке "Липсинк батл". В этот раз сама Тина похвасталась луком дня в разделе сторис, засняв себя перед процессом съемок очередного эфира. Тина покрутилась перед камерой в эффектном платье с довольно глубоким декольте, которое оказалось в опасной близости к камере.

Напомним, Дан Балан разжег огонь страсти, появившись рядом с обомлевшей Кароль, снова вместе.

А еще Politeka писала, что Тина Кароль вся в белом, поизвивавшись на полу, показала украинцам свое новое творение.