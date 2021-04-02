Певец Дан Балан всколыхнул публику неожиданным кадром с Тиной Кароль на шоу "Голос країни"
Как передает Politeka.net, 42-летний молдавский артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым застал фанатов врасплох.
Как известно, Балан отказался от участия в новом сезоне "Голосу країни", чем расстроил поклонников. Зрителям нравилось наблюдать за его флиртом с Кароль во время предыдущих сезонов.
Каково же было удивление публики, когда Дан снова возник на шоу, да еще и рядом с Тиной.
Продюсер «Голосу країни» Владимир Завадюк объявил о перезагрузке нокаутов. Впервые за долгие годы принимать решение тренерам будут помагать другие звезды. В частности, Балан, как уже понятно, окажет поддержку Кароль.
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На опубликованном фото певец, одетый с оголочки, "хищно" облокотился о постамент с кнопкой. Тина рядом аж растаяла.
"Дракула вернулся!", - подписал снимок Балан.
Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:
"Только Дан умеет так неожиданно врываться! лучшие!!😍"
"давай ты уже к нам полностью back 🤧💔"
"Папочка вернулся, не нервничаем 😂"
"Как она смотрит🥺💜"
"Любовь вернулась 😼💜🔗"
"Слишком красивые"
"Данчик может ты уже остановишься пропадать? Мы скучаем...очень...сильно🤧🥺"
"Как же вы с Тиной красиво смотритесь😍🔥❤️"
"Мы словили влажный эффект 🤪"
Ранее мы сообщали, Дану Балану досталось за пошлое поведение в компании двух блондинок. Лишившись бэк-вокалистки, певец появился на закрытой вечеринке с танцовщицами в нескромных нарядах. Девушки бесстыдно извивались вокруг него, что стало "красной тряпкой" для публики.
Напомним, что ненакрашенная Кароль озадачила видом в майке-алкоголичке, такой Тину еще не видели: "Начнем..."
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