Певец Дан Балан всколыхнул публику неожиданным кадром с Тиной Кароль на шоу "Голос країни"

Как передает Politeka.net, 42-летний молдавский артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым застал фанатов врасплох.

Как известно, Балан отказался от участия в новом сезоне "Голосу країни", чем расстроил поклонников. Зрителям нравилось наблюдать за его флиртом с Кароль во время предыдущих сезонов.

Каково же было удивление публики, когда Дан снова возник на шоу, да еще и рядом с Тиной.

Продюсер «Голосу країни» Владимир Завадюк объявил о перезагрузке нокаутов. Впервые за долгие годы принимать решение тренерам будут помагать другие звезды. В частности, Балан, как уже понятно, окажет поддержку Кароль.

На опубликованном фото певец, одетый с оголочки, "хищно" облокотился о постамент с кнопкой. Тина рядом аж растаяла.

"Дракула вернулся!", - подписал снимок Балан.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Только Дан умеет так неожиданно врываться! лучшие!!😍"

"давай ты уже к нам полностью back 🤧💔"

"Папочка вернулся, не нервничаем 😂"

"Как она смотрит🥺💜"

"Любовь вернулась 😼💜🔗"

"Слишком красивые"

"Данчик может ты уже остановишься пропадать? Мы скучаем...очень...сильно🤧🥺"

"Как же вы с Тиной красиво смотритесь😍🔥❤️"

"Мы словили влажный эффект 🤪"

Ранее мы сообщали, Дану Балану досталось за пошлое поведение в компании двух блондинок. Лишившись бэк-вокалистки, певец появился на закрытой вечеринке с танцовщицами в нескромных нарядах. Девушки бесстыдно извивались вокруг него, что стало "красной тряпкой" для публики.

Напомним, что ненакрашенная Кароль озадачила видом в майке-алкоголичке, такой Тину еще не видели: "Начнем..."

Как сообщала Politeka, поссорившийся с Надей Мейхер журналист нагло выставил из студии Балана: "Дан, иди..."

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