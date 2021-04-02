Популярная певица и мама Дана Балана Людмила Балан, которая на днях отметила 63-летие, взбудоражила личным фото

Популярная исполнительница, прославившаяся своими выступлениями в Румынии, продолжает интриговать публику своими фото в Инстаграм. После того, как сын Людмилы – Дан Балан оказался в центре сплетен, связанных с романом с Тиной Кароль, саму звезду стали часто сравнивать с украинской певицей. По мнению поклонников двух звезд, артистки очень похожи, потому Дану и понравилась Кароль на съемках «Голоса».

И хотя артисты сплетни никак не комментировали, обсуждают пикантные моменты поклонники до сих пор. В то же время мама Дана относится ко всему с пониманием. Будучи публичной личностью, она также избегает сплетен и тем не менее не скрывает свою жизнь от публики.

На фото Людмиле удалось подчеркнуть свою красоту, показывая фигуру в джинсовом костюме с бело-красными полосами. В подписи на родном языке она написала (переведено с румынского – прим.ред.)

"Дорогая жизнь, я не хочу,

Чтобы ты давала мне больше,

Но я хочу, чтобы ты всегда оставляла мне

То, что у меня есть сегодня, и было у меня.

Я не хочу денег, потому что они теряются,

Я не хочу многих лет, потому что годы идут,

Я желаю вам удачи,

Людей, которые полюбят.

Я просто хочу здоровья

Для тех, кто мне небезразличен.

Пусть они будут моей вечной опорой

И ждут меня дома» - написала Балан.

Фанаты сразу ответили:

«Пусть у вас и ваших близких все будет хорошо, любим; желаю вашей семье здоровья и всех благ 💜; С возрастом максимализм вытесняет мудрость.❤️🙏; Как искренне, трепетно, с большой Любовью вы желаете всем Здоровья!!; Красиво сказано, и со смыслом, всем бы такое пожелание; Всех благ, исполнения желаний; Пусть все эти слова будут в жизни каждого из нас реальностью💜».

Также в своем Инстаграм мама звезды поблагодарила всех за сердечные поздравления. Красотка разместила фото со свадьбы, на которой исполнила песню "O singura iubire", что означает "Единственная любовь".

"Дорогие мои, спасибо огромное за поздравления, за тёплые слова !!! Вы создали мне вчера,в день моего рождения, магическое состояние !!! Обнимаю всех и дарю вам всем мою песню !!! Любви вам !!! ❤️❤️❤️", - написала Людила Балан.

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