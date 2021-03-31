Беспардонный журналист и ведущий "Голосу країни" Слава Демин с Нади Мейхер, по-видимому, переключился на Дана Балана

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 42-летнего молдавского певца и экс-тренера "Голоса", так полюбившегося украинской публике, опубликовали занятное видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах предстали Демин и еще один участник событий, а также Балан. Первые два увлеченно танцевали, когда к ним присоединился озорной Дан и тоже начал выпендриваться.

Якобы с возмущением журналист обратился к певцу, прогнав того в итоге из студии: "Мы Винника поем, ну, Дан... иди, тебя Тина (певица Тина Кароль, - ред.) ждет!"

Балану ничего не оставалось, как ретироваться. К слову, с Тиной Дана связывает давняя история и целый ворох слухов об их страстном романе, еще со времен предыдущих сезонов "Голоса країни". И хоть артист вышел из состава тренеров, но вернулся на один эфир, дабы помочь Кароль с участниками.

"Когда зажигаешь всё и всех одним только своим появлением 😍🔥", - подписал кадры автор поста.

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"Ах, Слава! К тебе в кадр вошёл сам ДАН, а ты его прогнал, не пригласил к диалогу. История тебе этого не простит, да ты и сам пожалеешь" - "угу) зная как он пытается заполучить его к себе на Слава +...😌"

"Дан, возвращайтесь на Голос!" - "😉 раньше никто не думал об этом) сейчас уже мало кто хочет смотреть Голос без Дана)))"

"Не дали Дану зажигать😮"

Напомним, до этого Демин оскорбил певицу Надю Мейхер, когда во время интервью бесцеремонно поинтересовался у нее размером груди. Слава затем оправдывался, что действительно переживает за девушек с большим бюстом, и хотел получить от Нади советы - мол, публика жаждет. Но певица не оценила его рвения, заблокировав после этого во всех соцсетях.

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