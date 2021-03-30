На шоу "Голос країни" продолжают интриговать поклонников певцов Тины Кароль и Дана Балана

Уже продолжительное время ходят слухи о романе украинской певицы Тины Кароль и молдавского исполнителя Дана Балана, передает Politeka.net.

Артисты всячески поддерживают информацию о романе, кокетничая на публике.

В этот раз Тина разместила кадры того, как она с Баланом бросаются друг к другу в объятия на шоу "Голос країни". Артист целовал и прижимался к Кароль. Видео "воссоединения" из сторис тут же "перекочевало" по фан-группам артистов. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Тина в соблазнительном вечернем платье встречает своего коллегу, который в предыдущих сезонах был одним из тренеров "Голоса країни". Известно, что Дан появится в новых выпусках шоу в качестве помощника Кароль.

К слову, у каждого тренера будет свой компаньон. Так, у Дмитрия Монатика - это фронтвумен "The Hardkiss" Юлия Санина, у Олега Винника - певец Иван Дорн, а у Нади Дорофеевой - рэперша Alyona Alyona.

Выпуск с Тиной Кароль и Даном Баланом и выйдет четвертого апреля. Отметим, что уже анонс выпуска вызвал большой восторг у поклонников.

"Тут Дана показали больше,чем Тину", "У нее другая улыбка (в позитивном ключе). 💜😻", "Это ЛЮБОВЬ 💜💜💜💜💜💜", "Я умерла лично", "💜Мои же вы зайки 😍💜", "Вся красота для Данчика😂", "Счастливая такая❤️❤️❤️", "Я так скучала, оказывается🥺💔", "Как она улыбается😍 обожаю) ну а Дан красавчик конечно тут бесспорно🙌🏼", - прокомментировали пользователи сети.

Напомним, Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль распласталась на столе перед Дорофеевой, задрав ножки выше головы: "Хотите совместный трек?".

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