Известный молдавский певец Дан Балан, любимец девушек и сердцеед разбередил сердца фанатов фото с малышкой на руках в обнимку с любимой блондинкой

Как передает Politeka.net, на фан-странице в Инстаграм разместили подборку фотографий, на который Дан Балан обнимает свою любимую блондинку, Людмилу Балан, прекрасную мамочку, у которой 28 марта был День Рождения.

На одном из фото, Дан Балан держит на руках милую малышку, и прижимается к блондинке, заставив сердца поклонниц сжаться от нежности. Малышка, которую уверенно держит Дан Балан, скорее всего, племянница звездного исполнителя.

В фан-паблике поздравили маму звезды с Днем Рождения, пожелав самого наилучшего, а также поблагодарив за такого сына. Удивительная яркая и активная мама певца удивляет молодостью, ведь в этом году певице исполнилось 63 года.

" Сегодня День Рождения у самой прекрасной женщины, Мамы Дана Балана!🥺❤ Мы вас все очень сильно поздравляем и желаем пусть вас окружают только искренние, верные, надежные и добрые люди! Вы самая прекрасная женщина и заслуживаете, самого лучшего женского счастья и внимания🥀...", - написали в паблике.

Поклонники присоединились к поздравлениям, отметив, что мама с сыном выглядят очень счастливыми.

"Прекрасный сын, красивая мама!", "Красота и только, поздравляю с днем рождения, вы прелесть🥰🥰🥰🤗🤗👏👏🌹🌹🌹💋👍🏻👍🏻", "Дан очень счастлив...у него две найочаровательниших и безмерно любимых женщины----это в первую очередь МАМА и конечно его выбор ЛЮБВИ, его МАГИЯ...👩‍❤️‍👩", "Поздравляем!", - написали поклонники.

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