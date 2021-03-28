Свежее фото молдавского музыканта Дана Балана вызвало беспокойство его фанатов, и это перед эфиром с Тиной Кароль

Как сообщает Politeka.net, в соцсети Instagram на фан-странице, посвященной молдавскому музыканту Дану Балану поклонники опубликовали свежее фото артиста. Сообщается, что снимок был сделан несколько дней назад на "закрытом" концерте певца. Однако, внешний вид 42-летнего Дана сильно обеспокоил поклонников – многие заметили, что харизматичный красавчик очень изменился, а его вид заставляет желать лучшего.

На новой фотографии Балан запечатлен в отельном номере в компании веселого бородатого парня. Однако, узнать артиста трудно – он сильно сдал и похудел, выглядит очень уставшим или не выспавшимся, но остается такими же милым, как и всегда. Конечно же, такие изменения стали поводом для бурных дискуссий в комментариях под фото, тем более что скоро Дан должен появится в эфире "Голоса країни" в качестве звездного советчика Тины Кароль.

Многие поклонники взволнованы видом музыканта, они считают, что строгая диета, на которой сидит артист, не пошла ему на пользу, а только навредила организму. "Совсем постарел и выглядит не очень", "Дан очень похудел", "Глаза уставшие", "Дан уставший. И похудел. Но харизматичный и талантище!", - пишут в комментариях к фото. Однако, нашлись и те, кто справедливо считают, что после 40 лет такие изменения не удивительны.

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