Певец Дан Балан, экс-тренер из "Голоса країни", заставил публику оторопеть - изменился не в лучшую сторону
Как передает Politeka.net, фанаты 42-летнего артиста слили в Инстаграм его последние фото. По словам авторов поста, кадры были сделаны во время закрытого концерта Балана в Киеве 20 марта.
На снимке молдавский певец предстал в кожаном пиджаке и черной футболке с принтом. Невооруженным глазом заметно, что Дан осунулся и сильно похудел. Публика тут же кинулась обсуждать его внешность. Возможно, артист просто устал после выступления, а возможно, еще больше закрутил гайки в своем рационе. Как известно, Балан совсем отказался от употребления мяса, отдавая предпочтение фруктам и овощам.
Как бы там ни было, фанаты не на шутку распереживались:
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"Похудел что ли? Заработался совсем..."
"Плохо стал выглядеть, это правда, сдаёт Дан..." - "звучит как приговор) Так или иначе время идет. Однако для мужчины эти изменения не так страшны. Главное, что харизма при нем. Он хорошо выглядит, просто худоба ему не к лицу, да и мог быть уставшим на момент, когда было сделано фото"
"Похудел, я читала он раньше мясо не ел, а сейчас ещё и от рыбы отказался" - "наоборот сейчас он рыбу ест"
"Да норм выглядит, просто может фото в таком ракурсе сделано..."
"Совсем постарел и выглядит не очень 😔что с глазами, точнее, зрачками?"
"просто худоба Дану не к лицу"
Ранее мы рассказывали, сердцеед Балан покорил дам в соцсети "хищным" взглядом и ярким образом в футболке-"сеточке". Пользователи сравнивали артиста с волком и шутили, что у "любимца волчиц" Олега Винника появился конкурент.
Напомним, в сети показали, как выглядела бы дочка Дана Балана и Тины Кароль, ошеломляющие кадры: «Династия…»