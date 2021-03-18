У мережі опублікували зворушливе фото Тіни Кароль і Дана Балана, яким довгий час приписували роман

Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку зірок в Instagram. Віддані шанувальники парочки все ніяк не можуть повірити в те, що любові між зірками немає. Як відомо, протягом двох років молдавський красунчик Дан Балан був тренером вокального шоу "Голос країни". Між ним і Тіною було справжнє тяжіння, яке активно підігрівали продюсери шоу і самі артисти.

Після уходу Дана спілкування між зірками припинилося, хоча іноді артист і з'являється в проектах на «1+1». Втім, шанувальники продовжують вірити, що любов ще може бути.

На свіжому фото, опублікованому на фан-акаунті, шанувальники зобразили поруч з Тіною і Даном маленьку дівчинку. Саме так могла б виглядати дочка пари.

"Не знаю валюти вище, ніж вірність", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях парочці залишили масу приємних слів.

"Ось це інша справа", "Династія Баланів", "неймовірно красиво", "а як схожа!", "Класно", "яка могла б бути пара", "Вау", "чому вони не разом?",- пишуть шанувальники.

До речі, восени Кароль заявляла, що мріє про доньку.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося несподіване архівне фото Дана Балана, Кароль і не снилося:"Смугастик".

Як повідомляла Politeka, безтурботний Балан з красунею в прозорому вбранні віддалися пристрасті прямо на публіці: "Данчик, скромніше треба".

Також Politeka писала, що Кароль у вбранні з божевільними вирізами збентежила публіку, задерши ноги вище голови: "як Дан ставиться?".