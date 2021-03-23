Молдавский певец Дан Балан, экс-тренер "Голоса країни", заставил публику зажигать на полную

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек появилась целая серия фото и видео с мероприятия, где выступал артист. Он исполнял все свои самые популярные хиты, включая песни, записанные в дуэте с другими исполнительницами. Певец энергично двигался под музыку. Было видно, что он соскучился по сцене.

«20.03.2021. Все пробачати, Hold on Lov», - подписали видео с популярными песнями авторы аккаунта.

В комментариях под постом поклонники оставили массу отзывов.

«Опять свадьба, а где новый альбом и новые песни, обещал в 2020 году», «Моя любимая песня!», «Как ему комфортно так человек и должен жить», «Все его песни шедевры», «Мне кажется, что Дан никогда не поменяет свой способ жизни до самой старости...», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на другом видео Балан стал зазывать гостей вечера на танцпол. Судя по всему, у него это хорошо получилось. Артист делал комплименты женщинам и вел себя очень свободно.

Отметим, что после «Голоса країни» Дан Балан устроил себе длительный перерыв. Он не появлялся в соццсетях и не выступал на телепроектах.

Напомним, что в сети показали, как выглядела бы дочка Дана Балана и Тины Кароль, ошеломляющие кадры: «Династия…».

Как сообщала Politeka, отощавший Дан Балан напугал резкими переменами во внешности, фото облетело Сеть: "Правда, сдает...".

Также Politeka писала, что редкие фото семьи Дана Балана утекли в Сеть, вызвав фурор: "Ой, как мило...".