Мама молдавського музиканта Дана Балана Людмила показала рідкісні кадри родичів артиста

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram телеведуча і співачка поділилася архівними фото на честь дня народження свого рідного брата. На фото був зображений її брат в дитинстві і в дорослому віці. Також Людмила поділилася кадрами, на яких, найімовірніше, були відображені її батько і мати – бабуся і дідусь Дана Балана.

"Добре, що у мене є брат,

І я не самотня в світі

Незалежно від того, як далеко він

Він буде знати, як підтримати мене.

З днем народження, братик! З Днем народження, рідний Славік!",- залишила підпис під фото Людмила.

У коментарях шанувальники артистки приєдналися до привітань.

"Ой, як мило. Ви такі гарненькі в дитинстві були", "від щирого серця вітаю", "привітання імениннику! Братику і сестричці - теплоти в душі і серці на багато років", «З Днем Народження і здоров'я з близькими», - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що дідусь Дана Балана по материнській лінії в дитинстві був депортований з сім'єю в Сибір. Він пережив ГУЛАГ і двічі був заарештований. Про це стало відомо з книги, яку він пізніше написав.

Нагадаємо, що безтурботний Балан з красунею в прозорому вбранні віддалися пристрасті прямо на публіці: "Данчик, скромніше треба".

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