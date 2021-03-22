Мама молдавского музыканта Дана Балана Людмила показала редкие кадры родственников артиста

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая и певица поделилась архивными фото в честь дня рождения своего родного брата. На фото был изображен ее брат в детстве и во взрослом возрасте. Также Людмила поделилась кадрами, на которых, вероятнее всего, были запечатлены ее отец и мать – бабушка и дедушка Дана Балана.

«Хорошо, что у меня есть брат,

И я не одинока в мире

Независимо от того, как далеко он

Он будет знать, как поддержать меня.

С днём рождения, братишка! С Днем Рождения, родной Славик!», - оставила подпись под фото Людмила.

В комментариях поклонники артистки присоединились к поздравлениям.

«Ой, как мило. Вы такие хорошенькие в детстве были», «От всей души поздравляю», «Поздравления имениннику! Братику и сестричке - теплоты в душе и сердце на многие лета», «С Днем Рождения и здоровья с близкими», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что дедушка Дана Балана по материнской линии в детстве был депортирован с семьей в Сибирь. Он пережил ГУЛАГ и дважды был арестован. Об этом стало известно из книги, которую он позже написал.

Напомним, что беспечный Балан с красоткой в прозрачном наряде предались страсти прямо на публике: "Данчик, поскромнее надо".

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