Тема відносин Тіни Кароль і Дана Балана не дає спокою публіці вже не перший рік

У соцмережах навіть існують фан-групи, присвячені "роману" між артистами. На одній з таких сторінок з'явився знімок, на якому Кароль і Бала відображені разом зі своїми мамами. Про це пише Politeka.net.

Відзначимо, шанувальники поєднала два знімки в фоторедакторі таким чином, що вийшло ніби одне спільне сімейне фото, на якому Дан обіймає свою маму, а Тіна – свою, що стоїть поряд.

Фото розбурхало мережу. Шанувальники артистів пишуть, що хотіли б побачити справжню таку фотографію.

"Яка краса", "Душевно і тепло❤", "Тіна дуже схожа на маму Дана», «дуже гармонійно поєднуються один з одним. Пара прекрасна", "це так здорово. Я так хочу щоб вони були щасливі", "нестерпно красиво", "дивно) у них і мами-один типаж😊 як?", "Це прекрасно», «Так зворушливо», "дуже мило", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, про роман Тіни Кароль і Дана Балана почали говорітть під час дев'ятого сезону шоу "Голос країни", де вони були в ролі тренерів початківців вокалістів.

Одного разу вони навіть прокоментували цікаву для багатьох тему. Так, на питання між ними все ще залицяння або вже роман артист відповів: "Роман звичайно! Роман, написаний рукою генія".

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